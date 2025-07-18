В Народном фронте отметили, что это помогло спецслужбам отразить массированную атаку беспилотников ВСУ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Почти 200 сигналов от граждан поступили через приложение "Радар. НФ", это помогло спецслужбам отразить массированную атаку беспилотников ВСУ в ночь на 18 июля. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

По данным Минобороны, в ночь с 17 на 18 июля были перехвачены и уничтожены 73 украинских БПЛА. В Народном фронте, отметили, что существенную помощь в выявлении целей оказала система гражданского оповещения, созданная ОНФ. Через приложение "Радар. НФ" зафиксировано 199 сообщений о беспилотниках. Наибольшее число сигналов поступило из Брянской области - 59, из Московской - 54, из Калужской - 16.

"У пользователя есть возможность подать сигнал по трем категориям: "БПЛА", "Ракета" и "Взрыв" - в том числе и без доступа к интернету. Система работает так, что даже фотографии темного неба с направлением на звук помогают спецслужбам установить траекторию и оперативно устранить угрозу", - рассказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

По состоянию на середину июля приложение скачали более 1,3 млн пользователей. "Радар.НФ" доступен в RuStore и AppGallery, а также снабжен инструкциями для пользователей iOS на сайте Народного фронта.