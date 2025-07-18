В Подмосковье с начала года выдали около 2 тыс. подарочных наборов для новорожденных

В пресс-службе напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"В подарочном наборе собраны все необходимые вещи для мамы и новорожденного. Всего более 50 предметов. Благодаря такому набору женщина может посвятить больше времени себе, подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в Московской области выдали почти 2 тыс. таких наборов", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка в размере 20 тыс. рублей. Заявление на выплату, как и первые главные документы новорожденного, можно оформить, не выходя из палаты роддома.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".