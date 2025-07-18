Сервис в список не попадет, если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сервис Telegram не попадет в список ПО из недружественных стран, ограничения для которых должно предложить правительство РФ по поручению российского президента. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

"Я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Вместе с тем депутат отметил, что юрисдикция Telegram остается "не до конца ясной". "В реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах", - объяснил парламентарий.