Во Владивостоке энергетики восстановили подачу света в Первомайском районе

Из-за аварии на подстанции почти на сутки без электричества остались около 9 тыс. горожан в 40 многоквартирных домах

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) завершили восстановительные работы и возобновили электроснабжение потребителей в Первомайском районе Владивостока, сообщает пресс-служба ВПЭС. У части граждан света не было почти сутки.

"Владивостокское предприятие электросетей сообщает о завершении ремонтно-восстановительных работ и подключении Первомайского района к электроэнергии", - говорится в сообщении.

17 июля около 9 тыс. тысяч жителей Владивостока в 40 многоквартирных домах остались без электричества из-за аварии на подстанции "Голдобин". Отключения были зафиксированы в домах по улицам: 2-я Поселковая, 3-я Поселковая, Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Кизиловая, Могилевская, Окатовая, Олега Кошевого, Ракитная, Харьковская и Черемуховая. Прокуратура Приморья инициировала возбуждение дела об административном правонарушении по факту длительного отключения света.