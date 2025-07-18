В Москве почтили память погибших в авиакатастрофе в Перу советских спасателей

В мероприятии приняли участие посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, сотрудники перуанской дипмиссии в Москве, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, а также родственники погибших

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония почтения памяти советских спасателей, которые в 1970 году были направлены в Перу для помощи пострадавшим от землетрясения и погибли в результате крушения самолета, прошла на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, сотрудники перуанской дипмиссии в Москве, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, а также родственники погибших.

Они возложили венки и цветы к кенотафу, воздвигнутому в память о 22 советских летчиках, медицинских работниках и спасателях.

"Мое присутствие здесь - это не просто работа по протоколу. Присутствие персонала посольства отражает чувство благодарности этим храбрым русским людям, а также правительству и народу России, братской для Перу страны не только от жителей провинции Уарас, пострадавшей от мощного землетрясения, но и от всего перуанского народа", - сказал посол Перу.

"Благодаря примеру мужества и героизма, подобным тем, которые собрали нас сегодня, дружба перуанского и российского народов, которые в этом году отмечают 56-летие с момента установления дипломатических отношений между Перу и бывшим Советским Союзом, наследницей которого является Россия, будут крепнуть день ото дня, - продолжил он. - Наши страны будут развивать свои политические, экономические, торговые отношения и сотрудничество в области науки и образования".

В свою очередь Щетинин отметил, что отклик Перу на эту трагедию стал свидетельством крепкой российско-перуанской солидарности. "Мы признательны перуанцам, хранящим эту память, - добавил дипломат. - Это память, которую хранят настоящие друзья, которую передают из поколения в поколение. Мы высоко ценим то уважение, с которым относятся в этой дружественной андской стране, в том числе на официальном уровне, к советским людям, отдавшим свои жизни ради спасения перуанских граждан".

В результате землетрясения магнитудой 7,9, которое произошло в Перу 31 мая 1970 года, и его последствий погибли около 70 тыс. человек. В республику был направлен транспортный самолет Ан-22 с 22 спасателями на борту, который разбился над Северной Атлантикой 18 июля 1970 года. 18 июля ежегодно отмечается День российско-перуанской солидарности.