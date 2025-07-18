Синоптики также прогнозируют ливни с грозой, градом и сильным ветром, сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодарского края

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае объявлено до 21 июля. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, градом и сильным ветром, а также подъемы уровней воды в реках, сообщается в Telegram-канале регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В утренние и дневные часы 19 июля, а также в течение суток 20 и 21 июля 2025 года местами в Краснодарском крае ожидаются <…>: сильный дождь, ливень с грозой, град, ветер с порывами до 20-25 м/с. На реках юго-востока края (Мостовский, Лабинский, Апшеронский районы), юго-западных притоках Кубани (Горячий Ключ, Северский, Абинский районы), а также на реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае действует режим чрезвычайной пожароопасности, пребывание в лесах региона ограничено. Также сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильной жарой, температура воздуха в регионе может достигать 40 градусов.