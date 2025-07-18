Минобрнауки анонсировало введение электронных студенческих билетов

Учащиеся вскоре смогут подтверждать свой статус цифровым способом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Цифровые студенческие билеты должны скоро начать работать в России. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук на заседании экспертного совета комитета Государственной Думы по молодежной политике, посвященном теме "Цифровой профиль молодого человека".

"У нас есть уже некие решения с Минцифры и Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили цифровое подтверждение статуса студента, условный цифровой студенческий билет", - сказал он.

"Цифровой профиль молодого человека" - стратегическое направление государственной цифровой политики, связанное с поддержкой российской молодежи. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил "Росмолодежи", Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки разработать в 2025 году концепцию цифрового профиля на базе портала "Госуслуги".