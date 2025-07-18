Минобрнауки разрабатывает "Цифровой профиль молодого человека"

На платформе будет храниться вся информация о юном гражданине, ее будут регулярно обновлять

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минобрнауки России ведет межведомственную работу над созданием "Цифрового профиля молодого человека" в образовательной сфере. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук на заседании экспертного совета комитета Государственной Думы по молодежной политике, посвященном актуальной теме.

"Минобрнауки России ведет большую работу в части формирования цифрового профиля. Ведомство определено правительством координатором разработки домена "Образование". Наша задача вместе с коллегами из Росмолодежи, Минпросвещения и других ведомств сложить вообще всю модель данных и все сервисы, которые есть в образовании. У нас на следующей неделе запланирована межведомственная рабочая группа, где мы в том числе будем относиться к предложениям Росмолодежи и других ведомств по тому, как этот профиль должен работать", - сказал он.

Замминистра также подчеркнул, что данная платформа должна быть уникальным местом, где хранится вся информация о человеке, которая должна регулярно обновляться.

"Цифровой профиль молодого человека" - стратегическое направление государственной цифровой политики, связанное с поддержкой российской молодежи. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил "Росмолодежи", Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки разработать в 2025 году концепцию цифрового профиля на базе портала "Госуслуги".