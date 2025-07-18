Представителей Азербайджана не заявили в списки участников Экономсовета СНГ

В пресс-службе кабмина Азербайджана заявили, что не располагают информацией об участии во встрече

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Представители Азербайджана отсутствуют в списках участников заседания Экономического совета СНГ, которое проходит в пятницу в Москве. В этом убедился корреспондент ТАСС.

В списках заявлены участники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Ранее в азербайджанских СМИ появилась информация, что делегация Азербайджана не участвует во встрече Экономсовета СНГ. В пресс-службе кабмина Азербайджана заявили, что не располагают такой информацией.