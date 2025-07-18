Депутат Немкин назвал присутствие WhatsApp в России брешью в нацбезопасности

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи считает, что участь мессенджера предрешена

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Присутствие мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) в цифровом пространстве России является брешью в национальной безопасности России, поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций является вопросом времени. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Участь WhatsApp в России предрешена. Это мессенджер, принадлежащий компании Meta - организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории нашей страны. Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России - это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности. Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, - вопрос времени", - сказал парламентарий.

Он указал, что власти "не могут закрывать глаза" на то, что миллионы россиян ежедневно передают свои данные, личные переписки, документы и фотографии через платформу, находящуюся под контролем враждебной структуры, систематически игнорирующей российские законы. Немкин отметил, что за последние годы WhatsApp не сделал ни одного шага навстречу, в частности, не локализовал данные, не открыл представительство, не проявил никакой прозрачности. "Это недопустимо в условиях, когда цифровой суверенитет - вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он.

Telegram, по его словам, рассматривается как одна из альтернатив, и если он будет внимательнее относиться к соблюдению российского законодательства и подтвердит готовность действовать в рамках правового поля, у него есть все шансы сохранить позиции, что является прагматичным подходом, основанным не на эмоциях, а на анализе рисков и интересов государства. "Но ключевым игроком, без сомнения, становится национальный мессенджер Max. Это платформа, создаваемая с прицелом на интеграцию с госуслугами, цифровыми удостоверениями, электронной подписью и юридически значимыми коммуникациями. И да, мессенджер уже оснащен базовым функционалом, включая бизнес-аккаунты, что особенно важно для предпринимателей, которым потребуется переход с WhatsApp", - добавил он.

По его мнению, необходимо перестать жить в иллюзии, что иностранные ИТ-продукты будут служить российским интересам. WhatsApp - это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки. Уход таких платформ не является потерей, а возможностью построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства. "И Max - это не "запасной вариант", а часть цифрового ответа на новые вызовы", - заключил Немкин.