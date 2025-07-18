По словам президента Белоруссии, воровство необходимо пресечь железным образом

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам разобраться с кражами и воровством в хозяйствах.

"Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом", - сказал глава государства на селекторном совещании, посвященном уборочной кампании. Лидера страны цитирует агентство БелТА.

По его данным, президент потребовал от милиции разобраться с этой проблемой. "Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку", - отметил Лукашенко.

Он также сообщил, что, по заверению правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 млн тонн. "То, что нам нужно. Это то, что сейчас на корню. Это надо еще без потерь убрать", - пояснил глава государства.

Согласно информации президентской пресс-службы, Комитет государственного контроля, Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел информируют лидера республики о том, что в некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде. Например, стоят неисправными и зерноуборочные комбайны, и зерносушильные комплексы. "Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. В ряде сельхозорганизаций не подготовлены склады для приемки урожая. Не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть", - заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что уборочная кампания только началась, а Комитет государственного контроля уже выявил факты некачественной уборки урожая. Так, нарушения зафиксированы в отдельных хозяйствах Свислочского и Солигорского районов. "Аналогичная ситуация и в заготовке кормов. Низкие темпы уборки трав из-за неисправной техники. Во многих хозяйствах вовремя не проведена подкормка азотными удобрениями многолетних трав", - говорится в сообщении пресс-службы.