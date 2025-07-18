Началось расследование, в зависимости от результатов которого книга может вернуться в магазины, сообщила пресс-секретарь Empik Анна Гут-Мостовы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в Польше сеть по реализации книжной и медиапродукции Empik изъяла из продажи книгу психолога Александры Сарна о президенте республики Анджее Дуде под названием "Дебил. Изучение случая" (Debil. Studium przypadku).

"Сообщаем вам, что мы решили приостановить продажу книги "Дебил. Изучение случая" на основании многочисленных сообщений о том, что данная публикация нарушает закон, а именно статью 135 п. 2 Уголовного кодекса (о публичном оскорблении президента - прим. ТАСС)", - рассказала порталу Press.pl пресс-секретарь Empik Анна Гут-Мостовы. "В настоящее время мы проводим расследование по поводу вышеуказанной публикации. В зависимости от его результатов мы примем решение о возможном восстановлении права на продажу", - добавила она.

Анджей Дуда вступил в должность президента Польши 6 августа 2015 года, его полномочия оканчиваются по истечении второго срока в августе 2025 года.