До этого 35-летняя женщина получила два административных ареста

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутске оштрафовал на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ 35-летнюю женщину, которая в июне этого года разместила в социальных сетях видеоролик с оскорбительными высказываниями в адрес бойцов СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

"Постановлением суда женщина признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), ей назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

13 июня 2025 года женщину доставили в полицию после того, как она разместила в интернете видео, где негативно отзывается об участниках специальной военной операции и праздновании Дня России. По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, когда к ней пришли сотрудники полиции, она вела себя неадекватно и выражалась нецензурной бранью. Спасателям пришлось вскрывать дверь. По информации правоохранительных органов, женщина оскорбила сотрудника ДПС и укусила оперативника центра противодействия экстремизму ГУ МВД. Она проходит лечение в психоневрологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти). 10 июля суд отправил женщину по стражу до 17 августа включительно. До этого она получила два административных ареста: на 13 суток за нанесение побоев сотруднику правоохранительных органов и на пять суток за употребление запрещенных веществ без назначения врача.