Соучредителя магазина Бориса Куприянова также признали виновным и оштрафовали на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" на 800 тыс. рублей за продажу изданий, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать ООО "Фаланстер" виновным по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола либо отказа от деторождения) и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 800 тыс. рублей ", - сказано в решении, оглашенном в суде. По этой статье магазину грозило максимальное наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

Кроме этого, суд признал виновным по этой статье и соучредителя магазина Бориса Куприянова. Ему назначено наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Как сказано в материалах дела, ранее магазин подвергся прокурорской проверке. В частности, претензии надзорного ведомства возникли к аннотации книги "Инфернальный феминизм" Петра Факснельда. По мнению надзорного ведомства, там содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

"Сразу после прокурорской проверки в марте этого года мы изъяли из продажи все книги, к которым были претензии у прокуратуры. Поэтому срок давности привлечения к административной ответственности истек", - заявил в суде сам Куприянов. По его словам, экспертизу по наличию в книгах пропаганды ЛГБТ проводил специалист, не имеющий лингвистического образования. Поэтому она не может быть положена в основу дела. Однако суд с его доводами не согласился. В беседе с ТАСС Куприянов заявил, что не признает вину, но обжаловать решение суда не будет.

В мае 2025 года Куприянов и магазин уже были оштрафованы на 40 и 80 тыс. рублей соответственно за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стала книга "Еду в Магадан" белорусского заключенного Игоря Олиневича. По версии прокуратуры, это произведение издали при поддержке "Федерации анархического черного креста", признанного нежелательным.