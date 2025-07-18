В пресс-службе президента сообщили, что часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за нехватку механизаторов в период уборочной кампании надо "уже не только уши, но и голову отрывать".

Глава государства провел 18 июля селекторное совещание, посвященное уборочной кампании. Как отметил лидер страны, уборка зерновых совпадает со сроками уборки рапса, льна, вторыми укосами многолетних трав, посевом пожнивных культур. При этом сельхозработы не останавливаются.

В пресс-службе президента сообщили, что часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы. В связи с этим Лукашенко уточнил, какое положение дел с механизаторскими кадрами. "Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать", - заявил он.

Глава государства напомнил, что эта проблема обсуждалась еще в 2024 году - тогда шла речь о том, чтобы привлечь к уборочной кампании городских жителей, у которых есть опыт работы комбайнером или помощником комбайнера. "С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая", - пояснил президент.

Он также попросил должностных лиц не рассказывать про погодные реалии и их последствия: "Я хочу знать конкретно: что сделано для получения максимального результата в экстремальных условиях. Я поздно вечером проехал по типичным для Беларуси полям и знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте - апреле, что нам картошки не хватило. Нужно обработать картофель, уход должен быть", - подчеркнул Лукашенко.