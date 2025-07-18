В России создадут сервис "Старт в карьеру" для поиска практики или работы на лето

Директор департамента информационных технологий Минтруда России Вячеслав Макухин пояснил, что работа по расширению функционального сервиса запланирована в несколько этапов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инновационные сервисы "Старт в карьеру" для поиска практики, стажировки или работы на лето планируют создать в России. Об этом сообщил директор департамента информационных технологий Минтруда России Вячеслав Макухин на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, посвященном актуальной теме "Цифровой профиль молодого человека".

"Впереди разработка инновационных сервисов под общим названием "Старт в карьеру, которые станут проводником в мире возможностей и подбора идеальной практики, стажировки, организации целевого обучения или увлекательной работы на летний период. Ключом к предоставлению мер государственной поддержки станет, конечно, карьерное портфолио обучающего выпускника, формируемое на единой цифровой платформе "Работа России". Естественно, это не просто набор данных, а это целостная картина профессионального становления, которая объединяет информацию из разных источников", - сказал он.

Макухин пояснил, что работа по расширению функционального сервиса запланирована в несколько этапов. На первом этапе предусмотрена модернизация единой системы ЕЦП "Работа России", совершенствование мер государственной поддержки по профориентации и организация адресной рассылки. "На втором этапе (и первый, и второй этап - это уже 2025 год), мы предполагаем реализацию механизма проактивного информирования с персонифицированными предложениями по взаимодействию с карьерными центрами, приглашение студентов на мероприятия центров занятости и запуск интерактивного лендинга с элементами навигации по сервисам и жизненным ситуациям, которые позволят каждому студенту найти оптимальный для себя путь развития, чтобы на сегодняшний момент студенты, общаясь напрямую с работодателями, могли задавать интересующие их вопросы", - пояснил он.

По его словам, для успешной реализации этих планов потребуется большая работа по нормативной части. "Мы эту работу ведем. Два нормативных акта мы уже практически у себя внутри реализовали и в ближайшее время их отправим на внешнее согласование нашим всем коллегам", - отметил Макухин.