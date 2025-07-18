18 июля, 13:11
Статья

"Легальная брешь в нацбезопасности". WhatsApp может уйти с российского рынка

IMAGO/ Silas Stein via Reuters Connect
© IMAGO/ Silas Stein via Reuters Connect

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации вокруг мессенджера.

  • По словам депутата, WhatsApp, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности подпадет под ограничения для ПО из недружественных стран.
  • Горелкин заявил, что "претендентом на долю WhatsApp" станет российский национальный мессенджер Max
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что WhatsApp должен выполнять законы России для стабильной работы в стране. 
  • Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает, что присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России является "легальной брешью в национальной безопасности", поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций является вопросом времени.
  • Он указал, что власти "не могут закрывать глаза" на то, что миллионы россиян ежедневно передают свои данные, личные переписки, документы и фотографии через платформу, находящуюся под контролем враждебной структуры, систематически игнорирующей российские законы. Немкин отметил, что за последние годы WhatsApp не сделал ни одного шага навстречу, в частности, не локализовал данные, не открыл представительство, не проявил никакой прозрачности. 
  • Telegram, по его словам, рассматривается как одна из альтернатив, и если он будет внимательнее относиться к соблюдению российского законодательства и подтвердит готовность действовать в рамках правового поля, у него есть все шансы сохранить позиции, что является прагматичным подходом, основанным не на эмоциях, а на анализе рисков и интересов государства. 
 
Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГорелкин, Антон Вадимович