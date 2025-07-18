"Легальная брешь в нацбезопасности". WhatsApp может уйти с российского рынка

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.
ТАСС собрал основное, что известно о ситуации вокруг мессенджера.
- По словам депутата, WhatsApp, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности подпадет под ограничения для ПО из недружественных стран.
- Горелкин заявил, что "претендентом на долю WhatsApp" станет российский национальный мессенджер Max.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что WhatsApp должен выполнять законы России для стабильной работы в стране.
- Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает, что присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России является "легальной брешью в национальной безопасности", поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций является вопросом времени.
- Он указал, что власти "не могут закрывать глаза" на то, что миллионы россиян ежедневно передают свои данные, личные переписки, документы и фотографии через платформу, находящуюся под контролем враждебной структуры, систематически игнорирующей российские законы. Немкин отметил, что за последние годы WhatsApp не сделал ни одного шага навстречу, в частности, не локализовал данные, не открыл представительство, не проявил никакой прозрачности.
- Telegram, по его словам, рассматривается как одна из альтернатив, и если он будет внимательнее относиться к соблюдению российского законодательства и подтвердит готовность действовать в рамках правового поля, у него есть все шансы сохранить позиции, что является прагматичным подходом, основанным не на эмоциях, а на анализе рисков и интересов государства.