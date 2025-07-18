На "Госуслугах" планируют создать цифровой профиль молодого человека

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что сервис объединит социальную, профессиональную и образовательную жизнь молодого человека

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сервис "Цифровой профиль молодого человека", объединяющий социальную, профессиональную и образовательную жизнь молодого человека, планируют создать на "Госуслугах". Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна, сопровождать от школы. В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача - объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека", - сказал Метелев.

Он отметил, что жизнь человека - это "путь от детсада и школы до вуза, работы, службы, волонтерства, семьи". "Нам нужна сквозная цифровая инфраструктура, сопровождающая человека на всех этапах. Данные не должны обнуляться в 35 лет - они должны работать на его развитие", - сказал депутат.

Как пояснили в пресс-службе комитета, в создание цифрового профиля включена межведомственная группа. Как отметил Метелев, эта инфраструктура может стать основой для автоматического пополнения цифрового профиля, например, при смене учебы или работы.