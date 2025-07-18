Новое медучреждение, рассчитанное на 650 посещений в смену, находится в районе Правобережье

КАЛУГА, 18 июля. /ТАСС/. Новую детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 650 посещений в смену, открыли в районе Правобережье в Калуге. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и губернатор региона Владислав Шапша, передает корреспондент ТАСС.

"Я вас искренне от всей души, поздравляю, потому что это действительно очень знаковое событие, открывается большая поликлиника", - сказала на церемонии открытия Голикова.

Глава региона отметил, что строительство поликлиники было долгожданным проектом. "Я вчера здесь был прошел по кабинетам, посмотрел, поверьте, это [производит] очень сильное впечатление", - отметил он.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, новое шестиэтажное здание площадью около 17,5 тыс. кв. м рассчитано на 650 посещений в смену. Стоимость строительства составила 1,9 млрд рублей Для оснащения поликлиники было приобретено более 8 тыс. единиц медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. В том числе магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф. На эти цели были выделены субсидии из федерального и областного бюджетов - 1,08 млрд рублей и 0,5 млрд. рублей соответственно.

Голикова подчеркнула, что в прошлом году в регионе создано, модернизированно и отремонтировано 236 медучреждений.

"А еще и региональное сосудистое отделение, три первичных сосудистых отделения, четыре центра амбулаторной онкологической помощи, новый детский корпус Калужской областной больницы - все это вклад в развитие здравоохранения", - сказала она.