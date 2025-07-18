Песков рассказал, как в Кремле отпразднуют 55-летие Мединского

По словам пресс-секретаря президента, этот день пройдет "в рабочем режиме"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимир Мединский отпразднует свое 55-летие в Кремле в рабочем режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В рабочем режиме", - сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналиста "Комсомольской правды" о том, как 18 июля отпразднуют день рождения Мединского в Кремле. Он подчеркнул, что коллеги уже поздравили помощника президента. "Это такая общая практика. В рабочем режиме сегодняшний рабочий день будем посвящать имениннику", - в шутку сказал Песков.