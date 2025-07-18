В Марий Эл 46 студенток получили выплату по беременности в размере 100 тыс. рублей

Глава республики Юрий Зайцев назвал проект частью большой работы по поддержке семей и повышению рождаемости

ЙОШКАР-ОЛА, 18 июля. /ТАСС/. Выплаты по беременности в размере 100 тыс. рублей получили с середины весны текущего года 46 студенток из Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"46 студенток, которые готовятся стать мамами, получили выплату в 100 тыс. рублей, благодаря нацпроекту "Семья", - сказал Зайцев, напомнив, что речь идет об учащихся дневных отделений образовательных организаций республики. Выплата, как отметил глава региона, действует с апреля нынешнего года и на реализацию меры поддержки уже направлено 4,6 млн рублей. "Всего в 2025 году запланировано поддержать 120 молодых женщин - на эти нужды в бюджете заложено 12 млн рублей", - заметил Зайцев.

Он назвал проект частью большой работы по поддержке семей и повышению рождаемости. "Мы создаем условия, чтобы молодые родители могли совмещать учебу, карьеру и воспитание детей без лишних трудностей", - подчеркнул глава республики.

Ранее сообщалось, что единовременная выплата полагается беременным студенткам, вставшим на учет в женскую консультацию и имеющим срок беременности 12 недель и более, но не позднее 6 месяцев с момента постановки на учет. До этого в регионе подобная выплата полагалась молодым матерям только после рождения ребенка. Глава республики сообщал также, что оформить выплату можно через портал госуслуг, в МФЦ и в центре предоставления мер соцподдержки.