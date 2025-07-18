На западе Москвы закрыли стоматологическую клинику на 20 суток

Выявленные нарушения санитарных требований создают непосредственную угрозу жизни, здоровью населения, представляют опасность для окружающих, отметили в столичном управлении Роспотребнадзора

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Деятельность стоматологической клиники на проспекте Вернадского в Москве приостановили на 20 суток из-за нарушения санитарных требований. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Выявленные нарушения санитарных требований создают непосредственную угрозу жизни, здоровью населения, представляют опасность для окружающих, а также способствуют возникновению и распространению инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные гепатиты B, C, D; корь, а также иные инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. <...> 14.07.2025 Никулинским районным судом вынесено постановление об административном приостановлении деятельности ООО "ЭГА-М" по фактическому адресу: Москва, проспект Вернадского, д. 97 на 20 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки был установлен ряд нарушений, в числе которых нарушение требований к соблюдению последовательности технологических процессов и проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий в клинике, отсутствие сведений о проведении периодических медицинских осмотров и вакцинации сотрудников медицинской организации.

"Устранение нарушений находится на контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО", - заключили в ведомстве.