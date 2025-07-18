В течение курса участники освоили 280 часов теоретических и практических занятий по специализациям "Растениеводство" и "Животноводство"

ЛИПЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Двенадцать ветеранов специальной военной операции - подопечные липецкого филиала фонда "Защитники Отечества" - завершили обучение в образовательном проекте "Школа фермера". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

Обучение проходило на базе Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК при поддержке министерства сельского хозяйства региона и Липецкого филиала Россельхозбанка.

В течение курса участники освоили 280 часов теоретических и практических занятий по специализациям "Растениеводство" и "Животноводство", включая выездные занятия на предприятиях агропромышленного комплекса области и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Все слушатели успешно защитили индивидуальные бизнес-проекты.

"Школа фермера", благодаря совместным усилиям Минсельхоза области и Россельхозбанка, доказала свою эффективность как уникальный социальный лифт и инструмент развития сельского хозяйства. Обеспечим всестороннюю поддержку выпускникам школы", - сказал Артамонов.

Общероссийский образовательный проект "Школа фермера" помогает начинающим и опытным аграриям осваивать современные технологии, бизнес-стратегии и правовые аспекты сельскохозяйственного производства. В Липецкой области проект реализуется с 2021 г. В текущем потоке обучалось 30 человек: как начинающие предприниматели, так и опытные фермеры, заинтересованные в повышении квалификации. Все обучение для участников было бесплатным.