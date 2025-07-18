Проектом предусмотрено, в частности, благоустройство площадки с асфальтовым покрытием и оснащение скамьями, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Новую танцевальную площадку с территорией для уличного кинотеатра построят в Атажукинском саду в центре столицы Кабардино-Балкарии к концу 2025 года, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

"В самом активно посещаем парке города Нальчика - в Атажукинском саду - благоустроят танцевальную площадку. Работы начались. Проектом предусмотрено благоустройство площадки с асфальтовым покрытием, проведение дорожек из гранитной крошки, установка бортовых камней, создание наружного освещения", - рассказали в Минстрое.

Территорию также оснастят скамьями, на каждой из которых смогут разместиться до 15 человек. Площадка со сценой будет иметь полукруглую форму, а за сценой обустроят опоры для экрана. Таким образом, появится возможность использовать это пространство для показов фильмов и проведения различных городских мероприятий.

Завершить проект, который реализуют по программе "Формирование современной городской среды", планируют к концу года.