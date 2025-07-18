Уровень связан с ожидаемыми местами грозами и ливнями

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра РФ на предстоящие выходные в Москве и Подмосковье. Он связан с ожидаемыми местами грозами и ливнями.

"Ожидаются дожди, местами ливни и грозы", - пояснили в Гидрометцентре РФ. Желтый уровень опасности будет действовать с 09:00 мск субботы, 19 июля, до 21:00 мск воскресенья, 20 июля. Синоптики напомнили, что подобный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Согласно последнему прогнозу специалистов Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в столичном регионе воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, в центре Москвы - до плюс 19 градусов. При этом местами возможен кратковременный дождь, по области в отдельных районах - гроза, при которой порывы ветра могут достигать 15 м/с. Днем в субботу также ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, а столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов, по области - до плюс 23-28 градусов. Ветер прогнозируется восточный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. В воскресенье синоптики ожидают облачную с прояснениями погоду, ночью дождь и местами грозу, температура воздуха в регионе должна составить плюс 17-19 градусов. Днем в воскресенье не исключен дождь, по области местами сильный, и гроза. Температура воздуха - до плюс 26 градусов.