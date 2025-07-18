Проект планируется реализовать в 2028 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Управление Свердловской железной дороги планирует совместно с уральскими учеными создать серию виртуальных реконструкций о работе свердловской железной дороги в годы войны, соответствующая договоренность достигнута между СвЖД и представителями научного сообщества, передает корреспондент ТАСС. Проект планируется реализовать к 150-летию свердловской железной дороги в 2028 году.

"В зависимости от того, как пролегала та или иная железная дорога, кроилась география Большого Урала. У историков сегодня есть большой набор очень интересных технологий, которые позволяют сделать прошлое таким интересным, <…> совершенно новые подходы, которые позволяют представить его по-новому самому широкому, самому взыскательному кругу тех, кто этим интересуется. В первую очередь это 3D- реконструкции. <…> Конечно, СвЖД - это гигантская организация, <…> у нее большое историческое наследие", - отметил на круглом столе по реализации проекта заместитель директора Института истории и археологии УрО РАН, профессор кафедры истории России УрФУ Константин Бугров, выразив готовность оказать поддержку проекту.

Он пояснил, что в проекте можно использовать различные инструменты - как 3D-реконструкции, так и аксонометрию, применять карты, в том числе анимированные, эффектно приземляя исторический рассказ, готовить для этого емкие, нетривиальные, увлекательные тексты. "Для таких тем как транспорт или производство это особенно важно", - уверен он.

Благодаря проекту планируется увеличить к истории того периода интерес широкой аудитории, преподнеся в увлекательной, интерактивной форме. На первом этапе проекта планируется рассмотреть объекты Екатеринбурга, а в дальнейшем возможно его масштабирование на Пермь и Нижний Тагил.

Кроме того, эксперты договорились рассмотреть возможность применения и других форматов визуализации истории железных дорог, в их числе интерактивные игры для ожидающих прибытия поезда пассажиров.

Истоки проекта

Представители СвЖД отметили, что этот проект вдохновлен уличной выставкой к 80-летию Победы "Урал.Эвакуация.Победа", в экспозицию которой включены архивные фотографии ТАСС, сделанные фронтовыми фотокорреспондентами. Размещенные в сквере у управления СвЖД архивные материалы передают атмосферу военных вокзалов, станций, воинских и санитарных эшелонов, рассказывают об эвакуации, которая помогла Советскому союзу спасти промышленные предприятия и трудовые ресурсы, обеспечить фронт всем необходимым.

"В годы войны железная дорога выполняла беспрецедентный по масштабам объем перевозок. В фантастически короткие сроки был перевезен в тыл и восстановлен на новых площадях промышленный базис страны, культурные ценности, научные и рабочие кадры. Мы хотим рассказать молодому поколению, что такое эвакуация, насколько важна была ее роль в победе в Великой Отечественной войне", - сказал заместитель начальника СвЖД Иван Богаенко.

Урал в годы войны стал крупнейшим пунктом промышленной эвакуации, только Свердловская область стала площадкой для 212 заводов. Так, в Каменск-Уральский эвакуировали 26 предприятий из Москвы, Ленинграда, Тулы, Тихвина, Воронежа, Днепропетровска, Донецка, Мариуполя, Таганрога, Балашихи, Саратова, Ростова-на-Дону.