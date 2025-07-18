По словам вице-премьера, низкое финансирование программы отмечается в Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Владимирской области и Красноярском крае

КАЛУГА, 18 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы активизировать работу по реализации программы "Земский доктор/Земский фельдшер".

"За весь период существования этой программы в отрасли должно было прийти почти 72 тыс. человек. Хочу сказать о том, что, несмотря на общую положительную динамику - на 1 июля в рамках программы мы уже приняли почти 1,5 тыс. человек, и врачей, и среднего медицинского персонала, - но до настоящего времени не приступили к реализации Алтайский, Камчатский края, республики Башкортостан и Северная Осетия. Я, коллеги, прошу активизировать эту работу", - сказала она на всероссийской конференции "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров".

Также, по ее словам, низкое финансовое исполнение отмечается в Амурской, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Владимирской области, Красноярском крае.

"Мы программу все время с вами доделываем, докручиваем. С 2024 года мы расширили ее на участие в программе акушерок, медицинских сестер врачебных амбулаторий, центров отделения общей врачебной и семейной медицины. Участникам программы предоставлена возможность однократно изменить место работы в рамках одного региона, увеличили мы размеры выплат в новых регионах так же, как это сделано на Дальнем Востоке", - уточнила Голикова.