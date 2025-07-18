Из 69 тыс. почти 15 тыс. медицинских сестер проработали меньше года, отметила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. 21% от российских медсестер, пришедших на работу в медицинские организации, увольняется в течение первого года. Из 69 тыс. устроившихся почти 15 тыс. человек проработали меньше года, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 тыс. почти 15 тыс. медицинских сестер проработали меньше года и уволились. [Это] 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года", - сказала она на всероссийской конференции "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров".

Замминистра отметила, что в среднем этот показатель составляет менее 15% в регионах РФ. Менее 15% таких потерь - в Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Лидируют по числу уволившихся республики Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%).