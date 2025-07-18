Поезда Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск могут задержаться на три часа

Причины носят технический характер, сообщили в ЗабЖД

ЧИТА, 18 июля. /ТАСС/. Задержка пассажирских поездов дальнего следования №2 Москва - Владивосток и №392 Чита - Благовещенск может составить от 3 до 4,5 часа на перегоне Уруша - Улягир в Забайкальском крае, причины носят технический характер. Об этом сообщает Telegram-канал Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"Сегодня, 18 июля 2025 года, на перегоне Уруша - Улягир Забайкальской железной дороги по техническим причинам ожидается задержка пассажирских поездов дальнего следования №2 сообщением Москва - Владивосток и №392 сообщением Чита - Благовещенск от 3 часов до 4 часов 30 минут", - говорится в сообщении.

Если задержка составит более четырех часов, пассажиров обеспечат питанием и водой, добавили в ЗабЖД.