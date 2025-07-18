Кроме того, в регионе запущен проект "Герои Подмосковья", который предназначен для обучения участников СВО, вернувшихся с фронта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подмосковье старается оказывать комплексную поддержку участникам СВО и их семьям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы стараемся делать все, чтобы поддержка была комплексной, - от реабилитации и обучения до заботы о семьях и создания комфортной городской среды", - написал Воробьев по итогам заседания заседания бюро высшего совета партии "Единая Россия", в котором приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев и председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

Губернатор напомнил, что в регионе функционируют такие учреждения для реабилитации бойцов СВО, как "Ясенки" в Подольске, "Протэкс-центр" в Коломне и центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде.

Кроме того, в регионе запущен проект "Герои Подмосковья", который предназначен для обучения участников СВО, вернувшихся с фронта. Ведется работа над формированием безбарьерной среды.

"Также развиваем психологическую поддержку. В Подмосковье уже работают специализированные кабинеты и телефон доверия. Планируем открыть Центр ментального здоровья для участников СВО с комплексной реабилитацией и сопровождением семей", - подчеркнул Воробьев.