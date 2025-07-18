КС защитил право сирот на бесплатное жилье после покупки ими жилья в ипотеку

Ипотечный кредит расширяет возможности своевременного удовлетворения жилищных потребностей, но накладывает на должника существенное экономическое бремя, сопряженное с рисками утраты жилья, указал суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Конституционный суд РФ (КС) защитил право детей-сирот на бесплатное жилье после покупки ими жилья в ипотеку и на средства материнского капитала, сообщила пресс-служба суда. 18 июля КС принял постановление по делу о проверке конституционности положений ряда действующих норм по жалобе гражданки Темиржановой.

В пресс-службе суда пояснили, что Темиржанова, оставшаяся без попечения родителей, с 2014 года состояла в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем на территории Алтайского края. В 2021 году она вышла замуж и родила ребенка. Не получив положенного ей жилья, через год она приобрела квартиру в Томске площадью 33,5 кв. м за счет ипотечного кредита, маткапитала и своих накоплений. После этого власти Алтайского края исключили заявительницу из этого списка, а ранее выданный ей сертификат на приобретение жилья был аннулирован. Темиржанова безрезультатно пыталась обжаловать это решение в судах, после чего обратилась в Конституционный суд.

Позиция КС

"В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство приняло на себя родительские обязанности. Данные лица имеют право на бесплатное получение жилья из государственных фондов согласно четко определенным критериям и с соблюдением их правомерных ожиданий в соответствии с принципом поддержания доверия к закону и действиям государства", - напомнил Конституционный суд.

Ипотечный кредит расширяет возможности своевременного удовлетворения жилищных потребностей, но накладывает на должника существенное экономическое бремя, сопряженное с рисками утраты жилья. Для молодых семей такие трудности сглаживаются мерами поддержки со стороны государства, в частности, купленное ими в ипотеку жилье не учитывается при определении уровня их обеспеченности жилой площадью. "В силу логики правового регулирования и принципа равенства приобретение жилья в ипотеку гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также не должно учитываться при определении их уровня обеспеченности жильем и не может освобождать государство от предусмотренной законом обязанности предоставить им благоустроенное жилое помещение. Принятие же в 2023 году нового закона тем более предоставляет возможность погашения их ипотечного кредита за счет государства", - указал суд.

Таким образом, оспариваемые нормы не допускают исключение указанных граждан из списка лиц, подлежащих обеспечению жильем, и признание недействительным уже выданного сертификата на его приобретение после покупки ими жилья на средства ипотечного кредита. "Однако в практике уполномоченных региональных органов и судов встречается противоположный подход, что не согласуется с конституционными принципами справедливости и равенства", - говорится в позиции суда. Кроме того, использование маткапитала при покупке жилья не должно становиться основанием для ухудшения правового положения семьи, указал суд.

"Соответственно, государство, взявшее на себя обязательства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно предоставить им благоустроенное жилье в собственность или выделить средства для погашения ипотечного кредита на предусмотренных в законе условиях", - отметил суд.

КС постановил, что часть оспариваемых норм признаны не противоречащими Конституции при условии их применения согласно выявленному конституционно-правовому смыслу, а производство по остальным прекращено, так как они не применялись в деле заявительницы или не содержат неопределенности. "Дело заявительницы подлежит пересмотру", - заключил суд.