Всего в 2024 году среднее специальное образование в здравоохранении получили более 100 тыс. человек, половина из них - на бюджетных местах, отметила вице-премьер

КАЛУГА, 18 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек окончили медколледжи в 2024 году, из них 30 тыс. не работают и не учатся, а 27 тыс. работают вне сферы здравоохранения. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской конференции "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров".

"Среднее специальное образование, 101 393 выпускников, половина из них - это бюджет. Из 52 тыс. бюджетников имеют работодателя 34 621 человек. Еще 3,5 тысячи продолжили обучение. Но не работают и не учатся 14 647. Это очень большие цифры", - сказала она.

Согласно данным из презентации вице-премьера, 10,3 тыс. выпускников медколледжей, которые учились на бюджете и имеют работу, работают вне сферы здравоохранения. Образование платно получили 48 тыс. выпускников 2024 года медколледжей, из них 30 тыс. трудоустроены, 15,7 тыс. - не работают и не учатся, а 2,2 тыс. - продолжают обучение после колледжа. Среди 30 тыс., у которых есть работа, 17 тыс. трудятся вне сферы здравоохранения.

Голикова пояснила, что согласно статистике выпускники колледжей уезжают из своих регионов в Московскую область, Москву, Санкт-Петербург. "А вот теперь топ-3 отраслей, куда уходят пропускники, - это деятельность ресторанов, услуги по доставке продуктов питания, торговля. Потеря для отрасли - 58 656 человек. Это те, кто не работает в отрасли и продолжившие обучение. Но продолживших обучение из 100 тысяч не так много, всего 5 700 по бюджету и платному обучению вместе", - пояснила она.

Кроме того, вице-премьер привела данные по ординатуре. Так, ординатуру в 2024 году окончили 31 тыс. человек, из них не работают и не учатся почти 5 тыс. выпускников, а работают вне отрасли здравоохранения - почти 4 тысячи. Потеря для отрасли - 8,8 тыс. сотрудников.