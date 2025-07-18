Прощание с кинорежиссером пройдет в ЦКБ в этот же день

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Похороны заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Виктор Раков.

Кинорежиссер Юрий Кара умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет. Как ранее рассказал ТАСС Раков, причиной смерти стал обширный инфаркт.

"Да, похороны пройдут во вторник, это будет 22 июля. Юрия Викторовича похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал он.

Прощание с кинорежиссером пройдет в Центральной клинической больнице №1 22 июля.

"Прощание [состоится] 22 [июля] в ЦКБ, ориентировочно с 11:00 [мск]", - сказал Раков.