По словам вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, в частности, в регионе запустили сервис "Жизненная ситуация" по уходу за членом семьи

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Республика Бурятия осваивает федеральные стандарты оказания государственных услуг, среди них, в частности, был запущен сервис "Жизненная ситуация" по уходу за членом семьи. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Республика Бурятия осваивает федеральные стандарты оказания государственных услуг. <...> В частности, Бурятия запустила сервис "Жизненная ситуация" по уходу за членом семьи на портале госуслуг. Данный сервис реализован в рамках федерального проекта "Государство для людей". <...> Через портал госуслуг жители Бурятии также могут вызвать врача на дом или записаться к участковому терапевту", - приводит его слова пресс-служба правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что сервис "Жизненная ситуация" предназначен для граждан, которые хотят оформить уход за близкими, нуждающимися в постоянной заботе. Так, сервис помогает оформить заключение о нуждаемости в уходе без необходимости личного посещения социальных служб.

Кроме того, сервис предлагает жителям региона пройти обучение навыкам общего ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. На сегодняшний день в Улан-Удэ работает "Школа ухода", учиться в ней могут социальные работники, младший медицинский персонал или родственники нуждающихся в уходе людей. Отмечается, что функционал сервиса в перспективе может быть расширен.

"Жизненные ситуации" - это новый стандарт оказания госуслуг, когда человек может быстро и комплексно решить свой вопрос без лишних бюрократических барьеров. С прошлого года мы внедряем этот подход в регионах. Теперь он действует и в Бурятии. Наша цель - сделать такие высокие стандарты нормой по всей стране, чтобы граждане получали государственные услуги на одинаково высоком уровне вне зависимости от места жительства", - отметил Григоренко.

Также, по словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, региональные разработки, внедряемые на "Госуслугах" на федеральном уровне, становятся доступными более широкому кругу людей. Он отметил, что по результатам совещания с вице-премьером был составлен перечень поручений, с которым предстоит работать в регионе.