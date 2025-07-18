Турнир будет посвящен 200-летию курорта, сообщил глава города Владимир Крутников

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Около 300 участников приедет на этап Всероссийского чемпионата по шахматам, приуроченный к 200-летию города Ессентуки. Об этом сообщил глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В этом году у нас будет проходить этап Всероссийского чемпионата по шахматам и ребята отыграют пять дней. Ожидаем около 300 участников со всей страны", - сообщил Крутников.

Он также добавил, что жители города смогут принять участие в быстрых шахматах, где победители сразятся с гроссмейстером.

"В последний день будут быстрые шахматы, там смогут поучаствовать все наши жители города и потом победители сыграют с гроссмейстером", - сказал спикер.

В 2025 году 200-летие города-курорта Ессентуки пройдет 30 августа.