На Кубке главы Ессентуков пройдет 21 бой по боксу

Запланировано 14 юношеских турниров по боксу, два боя по кикбоксингу и пять боев ММА, которые пройдут 19 июля, сообщил начальник управления физкультуры и спорта администрации города Ессентуки Станислав Дыгин

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Четырнадцать юношеских боев по боксу, два боя по кикбоксингу и пять боев ММА проведут на Кубке главы Ессентуков, который продет 19 июля. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал начальник Управления физической культуры и спорта администрации Ессентуков Станислав Дыгин.

"Первый блок - это командная встреча перспективных боксеров города-курорта Ессентуки против ребят из различных регионов ЮФО и СКФО. Пройдут 14 боев, в первом будут боксировать наши девочки, которые недавно вернулись с первенства России и 13 боев ребят, возраст которых уже перевалил за юношеский, но это еще пока не взрослая категория спортсменов. После этого мы перейдем к вечернему блоку, он начнется с кикбоксинга - два боя и пять боев по ММА", - сообщил Дыгин.

Он также отметил, что само мероприятие на городском озере откроет концертная программа. "Начнется мероприятие на городском озере, сейчас уже идут подготовительные работы, монтируется сцена, ринг. Начнем в 16:00 небольшим концертом, а уже в 16:30 представим гостей и судей, примерно в 17:00 стартуют бои", - добавил спикер.

Глава Ессентуков Владимир Крутников рассказал, что ожидается более 15 тыс. зрителей. "За время предыдущего чемпионата мы посчитали, что пришло 15 тысяч человек за весь период, единовременно территория не вмещает такое количество, но мы уверены, что в этот раз зрителей будет больше, потому что будем вести трансляцию на экранах, которые расположены в городе, люди смогу посмотреть из любой точки", - сообщил Крутников.

Он также отметил, что новшеством этого года станут награды в виде поясов. "Мы переходим на современный формат и победителям будет вручать пояса"