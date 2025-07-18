Это будет способствовать привлечению профессионалов в отрасль и их закреплению в регионах присутствия авиастроительных гигантов, заявил губернатор Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских предложил компенсировать сотрудникам авиационных предприятий часть процентной ставки по ипотечному кредиту. Об этом он сообщил на выездном заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в Ульяновске.

"Мы предлагаем совместно с федеральным центром реализовать механизм социальных выплат сотрудникам авиастроительных предприятий, компенсировать часть процентной ставки по ипотечному кредиту. Конкретно - 10% от начисленных процентов", - сказал он.

Русских считает, что такая адресная поддержка будет способствовать привлечению профессионалов в отрасль и их закреплению "в регионах присутствия авиастроительных гигантов". "Уверен, что результатом этой инициативы станет значимый вклад в укрепление кадрового потенциала отрасли, а значит, и в развитие авиационной промышленности России", - уточнил губернатор.

Глава региона добавил, что администрация готова к обсуждению деталей при проработке инициативы.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что предложение по компенсации части процентной ставки по ипотеке будет актуально для всей страны. "Что касается инициативы, о которой вы сказали, я считаю, что она, конечно же, не региональная, а федерального масштаба. Я буду, Алексей Юрьевич, просить вас, чтобы на очередном заседании Союза машиностроителей вы не просто присутствовали, а эту инициативу озвучили. И я уверен, что руководители крупнейших вертикально интегрированных структур, которые входят в Союз машиностроителей, ее поддержат. И думаю, что она заслуживает того, чтобы быть озвученной на самом высоком уровне", - сказал он.