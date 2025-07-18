17 июля началась продажа билетов на тринадцатый фильм Кристофера Нолана "Одиссея" — премьера картины состоится через год, 17 июля 2026 года. Что известно о фильме и актерах — читайте в материале ТАСС

Всем известный сюжет

"Одиссея" будет снята по мотивам одноименной поэмы древнегреческого поэта Гомера. В центре сюжета — царь греческого острова Итаки Одиссей. После Троянской войны он возвращается домой к своей жене Пенелопе и сыну Телемаху.

По пути ему придется столкнуться с циклопом Полифемом, морскими чудовищами Сциллой и Харибдой и волшебницей Киркой.

О том, как видит классический сюжет Кристофер Нолан, известно не так много. Однако зрителям уже доступен один трейлер на английском языке.

В нем закадровый голос заявляет о победе Одиссея в Троянской войне. После появляется Телемах и обращается к пока что не известному герою, которого играет Джон Бернтал, со словами: "Я должен выяснить, что случилось с моим отцом". Тот в ответ спрашивает, интересуют ли его сплетни, и поворачивается к присутствующим в комнате: "У кого есть истории про Одиссея?"

Трейлер заканчивается кадром, на котором видно Одиссея, затерянного в океане. Прочие подробности сюжета пока не раскрываются.

Команда "Одиссея"

Известно, что главного героя сыграет Мэтт Дэймон, а Телемаха — Том Холланд. Также в картине снимутся:

Энн Хэтэуэй;

Роберт Паттинсон;

Джон Бернтал;

Эллиот Пейдж;

Зендая и другие.

Оператором станет Хойте ван Хойтема, который сотрудничает с Ноланом с 2014 года, с момента работы над "Интерстелларом". Композитором выступит Людвиг Горанссон, автор музыки к "Доводу" (2020) и "Оппенгеймеру" (2023).

От Марокко до Британии

Работа над картиной началась в первой половине 2025 года. Из локаций заявлены Марокко, Италия, Греция и Великобритания. Примечательно, что отдельные сцены планируют снять на Сицилии — в тексте поэмы остров был одним из мест странствий Одиссея.

Фильм Нолана станет первой в истории полнометражной картиной, полностью снятой с использованием технологии IMAX. Для нее используют сверхмощные запатентованные камеры. Также картина в зале IMAX обеспечивает зрителю до 21% больше изображения по сравнению с обычными кинотеатрами.

О режиссере

Кристофер Нолан — режиссер фильмов "Бэтмен: Начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), "Интерстеллар" (2014), "Довод" (2020), "Оппенгеймер" (2023) и других. За свои работы он получал "Оскар", "Золотой глобус", "Сатурн" и прочие награды.

Фильмы Нолана отличаются масштабностью. К примеру, для съемок "Довода" режиссер взорвал настоящий самолет, а для "Интерстеллара" — вырастил кукурузное поле, потому что предпочитает не использовать компьютерную графику.