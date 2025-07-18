По данным пресс-службы ЮВЖД, тест показал, что путешествие на "Ласточке" в перспективе может продлиться не более 5 часов 30 минут

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Электропоезд "Ласточка" совершил тестовый рейс из Москвы в Воронеж с целью оценки возможности открытия ускоренного маршрута между этими городами, сообщила пресс-служба ЮВЖД.

"На вокзал Воронеж-1 из Москвы в рамках опытной поездки прибыл современный электропоезд "Ласточка". Цель тестового рейса - оценить возможность открытия еще одного ускоренного маршрута между Воронежем и столицей. Железнодорожники уверены, что с учетом большого спроса на билеты до Москвы, "Ласточки" будут пользоваться популярностью у пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что "Ласточка" соответствует всем современным требованиям к безопасности и комфорту. В салоне установлены камеры наблюдения, система обеззараживания воздуха, пожарная и охранная сигнализации, климат-контроль, санузел, созданы условия для поездок людей с ограниченными возможностями.

"Тестовая поездка показала, что путешествие на "Ласточке" в перспективе может продлиться не более 5 часов 30 минут", - отметили в пресс-службе ЮВЖД.