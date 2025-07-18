Суд восстановил на работе москвичку, уволенную из-за искусственного интеллекта

С 2024 года в обществе "Алиса" внедрили программы и нейротехнологии с участием ИИ, которые позволяют заменить большинство задач, включая функции категорийного менеджера

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы восстановил на работе москвичку, которая была уволена из коммерческой организации из-за того, что большую часть ее обязанностей передали искусственному интеллекту. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Исковые требования Рожновой А. Н. удовлетворить частично. Признать незаконным и отменить приказ ООО "Алиса" об увольнении Рожновой. Восстановить Рожнову на работе в должности категорийного менеджера отдела закупок ООО "Алиса". Взыскать с ООО "Алиса" в пользу Рожновой заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы, компенсацию морального вреда", - сказано в документе.

Там отмечается, что с 2024 года в обществе "Алиса" были внедрены новые программы и нейротехнологии с участием искусственного интеллекта, которые позволяют заменить большинство задач, включая функции категорийного менеджера. В связи с этим Рожновой было предложено перейти на двухчасовой рабочий день с соответствующим снижением заработной платы.

Женщина не согласилась, ее трудовой договор был расторгнут, тогда она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что настоящей причиной увольнения Рожновой было то, что она существенным образом нарушала трудовой договор. Однако суд с этими доводами не согласился.