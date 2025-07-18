Всего собралось более 1 тыс. человек, включая ветеранов и активистов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Митинг членов семей пропавших без вести военнослужащих прошел на площади Независимости в центре Киева.

Всего собралось более 1 тыс. человек, в том числе ветераны и активисты.

Издание "Инсайдер" разместило видео мероприятия, на котором митингующие держат плакаты с требованиями к властям "достойно относиться к родным без вести пропавших и попавших в плен". Некоторые члены семей пропавших без вести сообщили, что вообще не получают помощи, потому что вынуждены месяцами собирать различные справки.

Так, одна из участниц рассказала, что не может выяснить, где ее сын. "Подавали запрос. Пришел ответ, что ничего о нем неизвестно", - сказала она. Другая митингующая, чей брат пропал больше года назад, заявила, что "выплаты семьям пропавших - это не подачки, это обязанность государства, но когда их задерживают на полгода и больше, то это не просто бюрократия, а неуважение к семьям, в которых случилось такое горе".

Накануне украинцев возмутили слова Владимира Зеленского о том, что демобилизация из Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет возможна "только после победы". Офицер ВСУ Денис Ярославский заявил, что это прозвучало приговором для сотен тысяч человек. "Вчера Украина получила все шансы превратиться <...> в страну, где солдат может закончить службу только из-за тяжелого ранения, инвалидности или смерти", - сказал он.

На Украине тщательно скрывают истинные потери в армии, называя иногда значительно заниженные данные. Так, в феврале Зеленский сообщал телеканалу NBC, что количество погибших украинских военных с февраля 2022 года якобы составляет 46 тыс. и еще 380 тыс. раненых. Одновременно он признал, что есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. Общее их количество Зеленский назвать не смог. По подсчетам ТАСС на основе еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ, ВСУ только за первую половину 2025 года потеряли более 265 тыс. военных.