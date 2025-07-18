Проект "Босфор" собрал 102 участника движения РСО

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Свыше 100 участников Российских студенческих отрядов (РСО) приняли участие в открытии международного студенческого строительного проекта "Босфор" в Турции, сообщает пресс-служба РСО.

"В Турецкой Республике состоялось открытие международного студенческого строительного проекта "Босфор". Этот проект собрал 102 участника движения РСО из Астраханской, Воронежской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Свердловской, Томской, Ульяновской и Челябинской областей, а также из Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия студенты получили путевки в трудовой семестр от представителей работодателя. На протяжении двух месяцев строительные отряды погрузятся в процесс производственно-технических и монтажных работ. Для выпускников вузов предусмотрено прохождение производственной практики на площадке АЭС "Аккую".

"АЭС "Аккую" - одна из крупнейших атомных строек в мире и для студентов это уникальный практический опыт. На таких проектах серьезный отбор - учитывается как отрядный опыт, так и направление обучения, успеваемость. Участие в них не только формирует карьерный путь, но и мотивирует оставаться в отрасли. Многие, приехав сюда с отрядом, возвращаются после вуза уже в качестве сотрудников. Это мощный стимул для развития молодых специалистов и укрепления кадрового потенциала", - отметила председатель правления РСО Юлия Дрожжина.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.