В ДНР сократили подачу воды из-за критической ситуации с ее запасами

Премьер-министр республики Андрей Чертков сообщил, что водохранилища региона обмелели

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Власти ДНР сократили графики подачи воды в некоторых городах на фоне критического снижения ее запасов, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Уровень запаса воды в регионе упал до критической отметки. Наши водохранилища практически обмелели. Объемов воды, которыми располагает республика, катастрофически не хватает - ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства. <…> Оперштаб по воде принял решение изменить график подачи воды", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что воды не хватает и для стабильного снабжения населения. В Донецке и Макеевке - крупнейших по численности городах республики - воду будут давать раз в три дня, Харцызске, Иловайске и Зугрэсе - раз в два дня. Ожидается, что такие меры позволят рациональнее использовать имеющиеся резервы и сделать запас на отопительный сезон.

"Штаб делает все возможное, чтобы нормализовать ситуацию. Это и дополнительные переброски, и устранение порывов, мобилизация всех имеющихся ресурсов. Надеемся, что сможем нормализовать ситуацию в самые короткие сроки", - заключил Чертков.

Проблему водоснабжения республики глава ДНР Денис Пушилин поднимал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину 10 февраля. Глава ДНР заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина - водная блокада республики со стороны Киева, нарушившего работу канала Северский Донец - Донбасс, который являлся основным источником снабжения региона. Серьезные перебои начались в первые месяцы 2022 года. Для решения проблемы построен водовод Дон - Донбасс, а также несколько более мелких трубопроводов. В некоторых городах, включая крупнейшие по численности населения - Донецк, Макеевку и Мариуполь, введена подача воды по графику.