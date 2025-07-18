Режиссер Александр Шмаков отметил, что также планируются съемки фильма, посвященного директору серии забегов Kavkaz.run Михаилу Шорову

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Съемки полнометражного детского фильма "Заячьи бега" намерены начать осенью 2025 года на Ставрополье, ранее снимали одноименный короткометражный фильм, но теперь картину намерены масштабировать. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал режиссер Александр Шмаков.

"У нас сейчас в разработке художественный фильм, буквально в мае отсняли короткометражный фильм, из которого собрали тизер, и осенью планируем планируем запустить съемки полнометражного детского фильма, он называется "Заячьи бега", <…> это та же самая история, просто она развернутая, прописанная более глубоко и широко. <…> Хотим снимать на Ставрополье", - сообщил Шмаков.

Он также отметил, что планируются съемки фильма, посвященного директору серии забегов Kavkaz.run Михаилу Шорову. "Мы сейчас совместно с командой начали разработку следующего документального фильма про вашего замечательного земляка Михаила Шорова, который организует большие забеги, спортивные марафоны. Я думаю, что это будет очень интересная история про его взаимодействие с семьей, с отцом, про его преодоление себя, поездки и жизненные цели", - добавил спикер.