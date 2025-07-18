В пресс-службе Кировского районного суда города сообщили, что на предприятии выявили отсутствие маркировок на оборудовании и нарушение условий хранения продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Деятельность компании "Ричмонд рест", в кафе которого отравились люди, прекращена на 30 дней по решению Кировского районного суда в Екатеринбурге. На предприятии выявлены несколько нарушений, в том числе отсутствие маркировок на оборудовании и нарушение условий хранения продукции, сообщили в пресс-службе суда.

"На основании представленных документов суд установил, что в ООО "Ричмонд рест" сотрудниками Роспотребнадзора выявлен целый ряд нарушений. На оборудовании отсутствовала маркировка, не соблюдалась поточность технологических процессов, условия хранения продукции, некоторые сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки и прививочные сертификаты. <...> Суд пришел к выводу о виновности ООО "Ричмонд рест" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Позже стало известно, что острая кишечная инфекция выявлена у 21 выпускника вуза. По результатам обследования пищеблока, в котором готовили блюда для банкета, у одного из сотрудников была обнаружена бактерия сальмонелла, сообщали в областном управлении Роспотребнадзора.