В администрации города Семилуки сообщили, что Геннадий Чуркин остается на связи с семьей

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Администрация города Семилуки Воронежской области прокомментировала резонансное ДТП с участием заместителя главы администрации Геннадия Чуркина, сбившего переходившего дорогу по переходу ребенка. Чиновник остается на связи с семьей мальчика, родители которого пока не предъявили ему претензий, сообщила пресс-служба муниципалитета.

"Сообщаем, что после ДТП ребенка оперативно доставили в больницу для осмотра и вскоре отпустили домой, зафиксировав легкие травмы (ушибы, ссадины). В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Претензий родители к Чуркину пока не предъявляют, он остается с ними на связи и готов оказывать любую необходимую поддержку, если таковая потребуется", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Воронежской области, 15 июля около 09:40 мск в городе Семилуки на улице Ленина водитель автомобиля Kia Cerato 1971 года рождения, двигаясь со стороны улицы Рязанцева в направлении улицы 25 лет Октября, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, мальчика 2018 года рождения, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. Ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение.