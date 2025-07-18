При этом в случае, если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новые правила пропуска спецтранспорта на дорогах, обязывающие водителей перестраиваться для пропуска машин со спецсигналами. Соответствующее постановление 16 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении Минтранса, новые правила уточняют действия водителей при пропуске спецтранспорта, при этом не вводят какие-либо новые категории машин, имеющие проблесковые маячки и спецсигналы, и не предоставляют новых преимуществ для таких авто.

Министерство поясняет, что ранее по ПДД водитель был обязан уступить дорогу спецтранспорту, при этом не было разъяснений, как именно и в каком случае он должен это сделать. В результате из-за неясности и отсутствия точных указаний могли возникать опасные и спорные ситуации на дороге, говорится в сообщении Минтранса.

"Теперь, например, водители обязаны уступать полосу движения, т. е. перестраиваться на соседнюю или, при наличии такой возможности, съехать на обочину. Выполнение данного маневра будет означать, что водитель полностью исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности", - поясняет министерство. При этом в случае, если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий, уточнили в Минтрансе.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минтранса, новые нормы направлены на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта и на недопущение излишних претензий к водителям.