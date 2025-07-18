Постановление правительства утверждает перечень лиц, которым физическое лицо вправе передать абонентский номер

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россияне смогут передавать представителям госорганов и экстренных служб свой телефон для оперативных звонков, и это не будет считаться нарушением. Это следует из подписанного постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Документ утверждает перечень лиц, которым "абонент - физическое лицо - вправе передать абонентский номер". В списке - представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

По закону все sim-карты должны быть оформлены на конечного пользователя с указанием его паспортных данных. Ранее Дума поддержала поправки о введении штрафа до 50 тыс. рублей за передачу иному лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг. Но звонки сотрудников госорганов и экстренных служб, таким образом, не будут считаться нарушением. Постановление вступит в силу с 1 сентября.

К экстренным службам относятся полиция, скорая помощь, пожарные, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, аварийная служба газовой сети, служба "Антитеррор".