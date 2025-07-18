В Краснослободске открыли мемориал участникам локальных войн, конфликтов и СВО

На церемонии присутствовали участники СВО, родственники, друзья, одноклассники погибших, представители духовенства, кадеты и юнармейцы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мемориал героям специальной военной операции, локальных войн и конфликтов открыли в мордовском Краснослободске. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"В Краснослободске, рядом с мемориалом воинам-землякам, открыли памятник героям специальной военной операции, локальных войн и конфликтов. Место рядом с Воскресенским кафедральным собором, священное для наших бойцов, ветеранов и всех жителей района. Знак памяти и благодарности тем, кто насмерть сражался за Родину", - написал Здунов.

На церемонии присутствовали участники СВО, родственники, друзья, одноклассники погибших, представители духовенства, кадеты и юнармейцы.

"Сегодня с нами - наша молодежь: кадеты, юнармейцы. И это очень важно: ведь главное - это память, которую мы оставим будущим поколениям. Память о тех, кто защищал нашу страну и в ходе локальных конфликтов, и при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе, и в Афганистане", - сказал глава Мордовии.

Как отметил руководитель Краснослободского района Иван Волков, на этот мемориал после окончания СВО нанесут имена всех погибших воинов. "Материнское израненное сердце кровоточит каждую минуту. И находит утешение только в том, что наши сыновья находятся в жизни вечной - в небесном воинстве. Мы гордимся своими сыновьями, они с честью выполнили свой долг", - сказала мама погибшего бойца Валентина Саулина.