На Ставрополье форум-выставка InRussia соберет более 3 тыс. участников

Основная цель форума - презентация промышленного и инвестиционного потенциала Ставрополья и регионов России, поиск новых инвесторов, налаживание торговых связей

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек примут участие в Международном форуме-выставке InRussia на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"Ставрополье готовится к проведению III Международного форума-выставки InRussia, который пройдет 9-10 октября. Организатором выступает Минпромторг России, а соорганизаторами - правительство Ставрополья и краевое министерство энергетики, промышленности и связи", - говорится в сообщении.

Основная цель форума - презентация промышленного и инвестиционного потенциала Ставрополья и регионов России, поиск новых инвесторов, налаживание торговых связей. Планируется обширная деловая программа, включающая встречи, круглые столы, выезды на индустриальные парки и промышленные предприятия края.

"Минпромторг высоко оценил проведение форума у нас в 2023 и 2024 годах, принято решение ежегодно проводить InRussia на Ставропольской земле. Площадка останется прежней - "Минводыэкспо", ожидаем свыше 3 тыс. участников - представителей органов власти, международного и российского бизнеса, инвестиционных компаний. Приглашаем гостей из регионов и зарубежных стран. 27 субъектов России уже подтвердили свое участие, в том числе 11 из них планируют участвовать в выставке", - приводятся в сообщении слова министра Ивана Ковалева.

Уточняется, что будет организована масштабная выставка промышленной инфраструктуры. В павильоне на площади около 10 тыс. кв. метров разместятся экспозиции Минпромторга России, Ставропольского края, субъектов страны, крупных предприятий, инфраструктурных проектов. Под открытым небом будут представлены достижения российской промышленности из машиностроительной, оборонной, сельскохозяйственной и других отраслей.